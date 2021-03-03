Kia Niro в новом поколении может дебютировать уже в 2021 году

Kia готовит новое поколение кроссовера Niro. Модель обновляли еще совсем недавно в 2020 году, но в конце этого года компания может представить совершенно новый автомобиль.

Прототип зафиксировали на испытаниях на улицах Германии в камуфляжной обшивке. Автомобиль имеет более округлый дизайн, ему не достались двери-бабочки, которые показали на концепте, но он получил светодиодные задние фонари в форме бумеранга. Они установлены вертикально с каждой стороны двери багажника и придают машине более современный вид. Об этом сообщает Carscoops.

Фары теперь расположены чуть дальше, капот стал шире и больше выступает в передние крылья, а еще переделана решетка. Считается, что модель будет иметь более длинную колесную базу для дополнительного места для ног сзади.

Внутри ожидаются более качественные материалы, хотя акцент будет сделан на техническом оборудовании. Соответственно кроссовер получит новый информационно-развлекательный экран и большую цифровую панель приборов.

Будут доступны полностью электрические и гибридные двигатели. Информации о них нет, но, вероятно, электрический Niro получит агрегат, с которым сможет преодолевать до 483 км за один заряд. Спортивная версия может получить гибридный агрегат, который выдает 261 лошадиных сил и 350 Нм.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Kia представила новое поколение популярного минивэна Carnival. Модель построена на новой платформе и своим агрессивным дизайном похожа на кроссовер.