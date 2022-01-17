Kia Niro нового поколения полностью рассекречен

Перед началом продаж новой генерации кроссовера Kia Niro южнокорейская компания раскрыла подробную информацию о модели. Первоначально покупателям предложат гибридный вариант.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Новинку показали на "домашнем" автошоу в ноябре минувшего года, но технические подробности раскрыли только сейчас, когда кроссовер готовится предстать перед покупателями в салонах корейских дилеров бренда.

Футуристический кроссовер получил яркий дизайн, который перекликается с электрической моделью Kia EV6. По сравнению с предшественником новинка выросла в размерах – длина увеличена до 4420 мм (+65 мм), ширина – до 1825 мм (+20 мм), высота – до 1545 мм (+10 мм). Колесная база теперь достигает 2720 мм (+20 мм). Так, что теперь в салоне будет просторнее. Чтобы увеличить полезное пространство, аккумулятор переместили из багажника под задние сидения, поэтому его объем вырос до 451 л (15 л).

Видео дня

Первоначально новинка будет предлагаться в гибридном исполнении, а подзаряжаемый гибрид PHEV и электромобиль ожидаются позже. Гибрид оснащается 1,6-литровым атмосферным мотором нового семейства Smartstream. Он развивает 105 л.с. и 144 Нм. В блок с 6-ступенчатой роботизированной КП строен 44-сильный электромотор-генератор. Суммарная мощность гибридного силового агрегата достигает 141 л.с. Привод осуществляется на переднюю пару колес. Спереди установлены стойки McPhrson, а сзади используется многорычажная конструкция.

Интесеной инновацией стал новый ездовой режим Greenzone Drive Mode, в котором электроника автоматически переводит машину на электротягу в "зеленых" городских зонах. Причем, помимо навигатора можно самостоятельно сформировать список таких мест.

Дизайн и элементы салона унифицированы с электромобилем Kia EV6. Цифровой кокпит включает два 10,25-дюймовых экрана под общим стеклом. Климат-контроль имеет сенсорные кнопки, а трансмиссия управляется цилиндрическим контроллером. Также есть 10-дюймовый проекционный экран, а цвет контурной подсветки можно выбрать из 74 вариантов.

В отделке интерьера активно используются экологические материалы. В частности, для отделки потолка используется переработанные обои, а сиденья имеют обивку из биополимера на основе листьев эвкалипта. А дверные панели окрашены специальной краской, не содержащей бензола, толуола и ксилола.

Как сообщал ранее ,OBOZREVATEL компания Kia презентовала новое поколение модели Carens