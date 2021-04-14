Какими авто интересовались украинцы в марте: список

Март стал самым успешным месяцем для авторынка Украины в 2021 году. Это касается, как новых, так и подержанных авто.

В прошлом месяце в стране было продано 76 500 авто с пробегом, что является самым высоким показателем этого года. В январе рынок составил 65 000 машин, а в феврале – около 63 000. Сайт auto. ria подготовил список моделей, которые чаще всех просматривали посетители маркетплейса.

В топ-5 поддержанных авто по поискам в марте вошли:

Renault Megane

Skoda Octavia A 5

Audi A 6

Ford Focus

Toyota Camry

Среди новых авто бестселлером в марте стал Toyota RAV4, хотя Kia Sportage просматривали гораздо активнее. Этот сегмент также продемонстрировал рекордный для 2021 показатель: было продано чуть более 9000 авто. В январе рынок составил 5736 моделей, а в феврале – 6336.

Топ-5 новых авто по поискам в марте:

Kia Sportage

Hyundai Tucson

Volkswagen Touareg

Mercedes-Benz G-Class

Toyota RAV4

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Украине в марте резко выросли продажи коммерческих авто. В прошлом месяце первую регистрацию в стране получили 1155 таких машин.