Как выглядел первый автомобиль Курта Кобейна. Фото

Фронтмен легендарной группы Nirvana Курт Кобейн считается одним из влиятельных людей в истории рок-н-ролла. Он вел типичный для рок-звезд образ жизни, но не всегда был безрассудным.

За рулем автомобиля он хотел чувствовать себя в безопасности и, по слухам, был большим поклонником Volvo. Он не швырял деньги на ветер и не покупал дорогие автомобили. Как сообщает сайт HotCars, его первой машиной был Dodge Dart 1965 года.

Неизвестно, сколько автомобилей принадлежало Кобейну, но Dart точно был одним из них. Автомобиль показали на выставке в честь лидера Nirvana в ирландском Ньюбридже в 2018 году.

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Это была третья серия Dart и она имела несколько вариантов с разными двигателями. Какой именно управлял Курт тоже неизвестно, но учитывая его склонность к безопасности, то видимо той, что с маленьким двигателем. Это был бы рядный шестицилиндровый агрегат на 101 л.с. и с задним приводом. В другом варианте был двигатель V8 на 235 л.с.

В 1965 году Dodge усовершенствовал модель, установив большие 14-дюймовые колеса и модернизировав подвеску. Первые увеличились, потому что их оснастили новыми дисковыми тормозами.

Также машине установили кондиционер и ремни безопасности передних сидений, что точно могло порадовать Кобейна.

Dart был доступен с трех или четырехступенчатой механической коробкой передач и с автоматической системой TorqueFlite. В 1965 году этот автомобиль был очень популярным. 40% поставок Dodge приходились именно на него.

Самой популярной версией Dart того года был двухдверный седан со средней стоимостью всего 2650 долларов. Автомобиль выпускали с 1963 до 1966 года, когда марка решила пойти дальше.

Это могла быть не самая крутая машина молодого Кобейна, но она точно передавала его вкус. Его отец Дональд был автомобильным механиком, и возможно именно поэтому Курт любил большие старые машины.

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