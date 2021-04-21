Стало известно, как часто загораются автомобили Tesla

Автомобили Tesla загораются раз в 330 миллионов километров, что в 10 раз реже, чем средний показатель пожаров авто в США.

Компания привела цифры за период 2012-2020 годов. В то же время по данным Национальной ассоциации пожарной охраны (NFPA) и Министерства транспорта США обычные машины загораются раз в 30 миллионов километров. Однако стоит отметить, что из-за растущего производства и продаж большинство автомобилей Tesla являются новыми и гораздо моложе среднего показателя в США. Об этом сообщает сайт insideEVs.

Оба показателя включают случаи пожаров, которые произошли не по вине авто, такие как поджоги. Это означает, что километраж между пожарами, вызванными самим автомобилем, еще больше.

Tesla также обнародовала результаты за предыдущие периоды: 2012-2018 (273 миллионов км) и 2012-2019 (281 миллионов км), которые указывают, что средний показатель со временем улучшается.

"Для того, чтобы обеспечить правильное сравнение с данными NFPA, данные Tesla включают случаи пожаров на транспортных средствах, вызванные пожарами конструкций, поджогами и другими вещами, не связанными с транспортным средством, которые объясняют некоторые пожары автомобилей Tesla за этот период", – сообщили в компании.

Данные окутывают слишком короткий промежуток времени, чтобы можно было сделать какие-то выводы. Тем более, что на окончательное количество могут влиять различные факторы. Например, высокие продажи Model 3 и Y в последние годы сильно снизили средний возраст автомобилей, что только могло увеличить количество километров на показателе.

В любом случае, автомобили Tesla показывают отличный результат, лучше среднего показателя в области. Считается, что электромобили вообще загораются реже, чем обычные машины.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в США недавно электромобиль Tesla врезался в дерево и загорелся. В результате ДТП погибли два человека.