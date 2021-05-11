К 2027 году производство электрокаров станет дешевле, чем авто на ДВС – прогноз

К 2027 году производить электрические автомобили и микроавтобусы будет дешевле, чем обычные транспортные средства, работающие на ископаемом топливе. К 2050 году более жесткие нормы выбросов могут сделать электрокары доминирующими в отрасли.

Уже к 2026 году производство электрических транспортных средств станет таким же дешевым, как бензиновых и дизельных моделей. Причиной этого станет снижение стоимости аккумуляторов и в общем увеличение производства электрокаров. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на прогноз аналитической компании BloombergNEF.

Нынешняя средняя розничная цена электромобиля до налогообложения составляет 33 300 евро, а бензиновый автомобиль стоит 18 600, согласно исследованию. В 2026 году, как прогнозируется, стоимость обоих будет на уровне около 19 000 евро.

По прогнозам, к 2030 году электромобиль будет стоить 16 300 евро, тогда как стоимость бензинового автомобиля будет 19 900 евро.

Аналитики сходятся во мнении, что стоимость новых аккумуляторов будет продолжать падать в ближайшие годы. По прогнозам, цены на батареи упадут на 58% в период с 2020 по 2030 год до 58 долларов за киловатт-час.

Уменьшение затрат на аккумулятор до уровня ниже 100 долларов за кВт-ч рассматривается как важный шаг на пути к развитию полностью электрических транспортных средств и в значительной степени избавит финансовой привлекательности гибридных электромобилей, которые сочетают аккумулятор с обычным двигателем.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в США губернаторы 12 штатов призвали президента Джо Байдена поддержать прекращение продаж новых бензиновых автомобилей до 2035 года.