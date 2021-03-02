Jeep представил особую версию Wrangler 1941 Limited Edition

Американская компания Jeep в этом году отмечает свое 80-летие и по случаю юбилея представила новинку – Wrangler 1941 Limited Edition.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Новинка будет доступна для покупателей в Великобритании и имеет правое расположение руля. Всего будет изготовлен 41 внедорожник в исполнении "1941".

Новинка построена на базе 4-дверной модели Wrangler Rubicon Unlimited. Узнать версию "1941" можно по особым аппликациям на капоте и крыльях, черной крышке бензобака и прочим элементам декора. Кроме того, автомобиль получил "лифтованную" подвеску с амортизаторами Fox, позволившую на 50 мм увеличить дорожный просвет.

Модель отличается богатой комплектацией, включающей мощный передний бампер, расширители колесных арок, черную облицовку радиатора, черные ручки дверей и корпусы зеркал, массивную защиту двигателя, черные пороги и дополнительные брызговики.

Салон отделан черной кожей с красной строчкой, на полу предусмотрены резиновые коврики, а пороги украшены черными полимерными вставками. Для новинки будут предложены 4 эксклюзивных цвета кузова: Firecracker Red (на фото), Brilliant Black, Granite Crystal и Billet Silver.

Под капотом Wrangler 1941 – 2,2-литровый 4-цилиндровый турбодизель Multijet мощностью 200 л.с. Он работает в паре с АКП и полноприводной трансмиссией с понижающим рядом.

Стоимость Wrangler 1941 Limited Edition стартует с отметки 58050 фунтов ($80978).

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Jeep презентует полностью электрическую версию Wrangler на фестивале Easter Jeep Safari в Юте 28 марта. Первоначально фанам бренда представят опытный образец модели Wrangler с полностью электрической "начинкой", а готовая к серийному производству модель ожидается в конце нынешнего или начале следующего года.