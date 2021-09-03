Jaguar презентовал коллекционную модель C-type Continuation

На конкурсе автомобильной красоты Concours of Elegance в Лондоне британская компания Jaguar презентует реплику C-type Continuation. Модель для состоятельных коллекционеров будет изготовлена лимитированным тиражом.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Все спорткары будут изготовлены вручную специалистами фирменного подразделения Jaguar Classic в честь 70-летнего юбилея машины.

Напомним, что родстер Jaguar C-type был создан для участия в знаменитом 24-часовом марафоне в Ле-Мане. В том же году модель одержала победу в престижной гонке, пополнив коллекцию наград бренда. C-type стал важной вехой в истории компании, и в последующие годы неоднократно побеждал в различных соревнованиях, включая вторую победу в Ле-Мане в 1953 году.

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Коллекционные экземпляры будут изготовлены в спецификации ле-мановской версии 1953 года. Автомобили получат 3,4-дитровый рядный 6-цилииндровый мотор с тремя карбюраторами Weber, который развивает мощность 220 л.с. Также модель оснащена дисковыми тормозами, которые впервые применили на гоночных C-Type в 1952 году.

Для покупателей в компании подготовили специальный онлайн-конфигуратор, который позволит выбрать один из 12 цветов кузова, 8 вариантов отделки салона, а также дополнительные опции. Также Jaguar предлагает сертифицированные FIA ремни безопасности и защитную дугу, предохраняющую водителя при перевороте машины, что позволит принимать участие в исторических гонках.

Задолго до презентации компания провела всесторонние испытания репликара, накатав свыше 1600 км на тестовом полигоне в экстремальных скоростных режимах. При создании C-type Continuation использовались самые современные технологии компьютерного моделирования 3D CAD, которые позволили максимально точно воспроизвести все элементы автомобиля 50-х годов.

Стоит отметить, что Jaguat C-type является желанным приобретением для ценителей автомобильной истории. Отдельные экземпляры оригинальной модели оцениваются семи- и даже восьмизначными суммами. Столь высокая цена объясняется скромным тиражом модели, которая была выпущена в количестве 53 единиц.

Первоначально компания планировала изготовить 8 экземпляров C-type Continuation, но, возможно, с учетом спроса их количество будет увеличено.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Jaguar подготовила для своих фанов эксклюзивную серию E-Type, а любителям скорости адресован новый кроссовер F-Pace SVR.