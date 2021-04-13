Из половинки VW T6 Multivan сделали дом на колесах

На Волыни обнаружили необычный кемпер, созданный на основе части микроавтобуса Volkswagen T6 Multivan.

Иллюстрации яркого проекта опубликовал Van-Profi Ukraine на странице в Facebook. Жилой прицеп создан на базе популярного микроавтобуса, а уровень работы впечатляет своей практичностью и оригинальностью.

Иллюстрации яркого проекта опубликовал Van-Profi Ukraine на странице в Facebook facebook.com/vanprofiukraine

На крыше разместили бак для воды, а также солнечную панель facebook.com/vanprofiukraine

Доступ в салон обеспечивают задняя и боковая двери facebook.com/vanprofiukraine

Доступ в просторный салон обеспечивают широкая сдвижная боковая, а также большая задняя двери. Внутри разместили двухместный раскладной диван, комплект кухонной мебели с раковиной, а развлекать пассажиров призваны телевизор и аудиосистема Sony. Светодиодная подсветка может менять цвет с помощью пульта ДУ.

Внутри разместили раскладной диван, комплект кухонной мебели с раковиной, а развлекать пассажиров призваны телевизор и аудиосистема Sony facebook.com/vanprofiukraine

На крыше установили бак для воды и большую солнечную панель, которая питает электрооборудование прицепа.

Солнечная панель питает электрооборудование прицепа facebook.com/vanprofiukraine

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Volkswagen модифицировала фургон Transporter. Новинка, получившая обозначение Transporter 6.1 Sportline, получила ряд спортивных дополнений и обновления технологий.