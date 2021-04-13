Из половинки VW T6 Multivan сделали дом на колесах

Сергей Иванов Новости 16:40, 13.04.2021 Обновлено: 16:41, 13.04.2021

На Волыни обнаружили необычный кемпер, созданный на основе части микроавтобуса Volkswagen T6 Multivan.

Иллюстрации яркого проекта опубликовал Van-Profi Ukraine на странице в Facebook. Жилой прицеп создан на базе популярного микроавтобуса, а уровень работы впечатляет своей практичностью и оригинальностью.

Иллюстрации яркого проекта опубликовал Van-Profi Ukraine на странице в Facebook
facebook.com/vanprofiukraine
На крыше разместили бак для воды, а также солнечную панель
facebook.com/vanprofiukraine
Доступ в салон обеспечивают задняя и боковая двери
facebook.com/vanprofiukraine

Доступ в просторный салон обеспечивают широкая сдвижная боковая, а также большая задняя двери. Внутри разместили двухместный раскладной диван, комплект кухонной мебели с раковиной, а развлекать пассажиров призваны телевизор и аудиосистема Sony. Светодиодная подсветка может менять цвет с помощью пульта ДУ.

Внутри разместили раскладной диван, комплект кухонной мебели с раковиной, а развлекать пассажиров призваны телевизор и аудиосистема Sony
facebook.com/vanprofiukraine

На крыше установили бак для воды и большую солнечную панель, которая питает электрооборудование прицепа.

Солнечная панель питает электрооборудование прицепа
facebook.com/vanprofiukraine

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Volkswagen модифицировала фургон Transporter. Новинка, получившая обозначение Transporter 6.1 Sportline, получила ряд спортивных дополнений и обновления технологий.

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