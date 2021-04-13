З половинки VW T6 Multivan зробили будинок на колесах

Сергій Іванов Новини 16:40, 13.04.2021 Оновлено: 16:41, 13.04.2021

На Волині виявили незвичайний кемпер, створений на основі частини мікроавтобуса Volkswagen T6 Multivan.

Ілюстрації яскравого проекту опублікував Van-Profi Ukraine на сторінці у Facebook. Житловий причіп створений на базі популярного мікроавтобуса, а рівень роботи вражає своєю практичністю та оригінальністю.

Ілюстрації яскравого проекту опублікував Van-Profi Ukraine на сторінці в Facebook
facebook.com/vanprofiukraine
На даху розмістили бак для води, а також сонячну панель
facebook.com/vanprofiukraine
Доступ у салон забезпечують задня та бічна двері
facebook.com/vanprofiukraine

Доступ в просторий салон забезпечують широка зсувні бічні, а також велика задня двері. Всередині розмістили двомісний розкладний диван, комплект кухонних меблів з раковиною, а розважати пасажирів покликані телевізор та аудіосистема Sony. Світлодіодне підсвічування може міняти колір за допомогою пульта дистанційного керування.

Всередині розмістили розкладний диван, комплект кухонних меблів з раковиною, а розважати пасажирів покликані телевізор та аудіосистема Sony
facebook.com/vanprofiukraine

На даху встановили бак для води та велику сонячну панель, яка живить електрообладнання причепа.

Сонячна панель живить електрообладнання причепа
facebook.com/vanprofiukraine

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Volkswagen модифікувала фургон Transporter. Новинка, що отримала позначення Transporter 6.1 Sportline, отримала ряд спортивних доповнень та оновлення технологій.

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