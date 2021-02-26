Infiniti QX60 сможет буксировать прицепы массой более 2700 кг

Юрий Андриив
Юрий Андриив
Новости
2,0 т.
Infiniti QX60

Кроссовер Infiniti QX60 второго поколения сможет буксировать прицепы, которые весят 2772 кг. Компания рассказала о некоторых характеристиках автомобиля и опубликовала видео, в котором показала его возможности.

Модели на 20% увеличили максимальную тяговую мощность по сравнению с предшественником. Этого достаточно, чтобы некоторые комплектации кроссовера могли буксировать 6-метровый трейлер Airstream, как показано на видео. Об этом сообщили в Infiniti.

Кроссоверу на 20% увеличили максимальную тяговую мощность

Автомобиль получил 3,5-литровый V6 с совершенно новой 9-ступенчатой автоматической коробкой передач. Ему также улучшили системы охлаждения и устойчивости.

Некоторые модели получат усовершенствованный охладитель масла трансмиссии, встроенный сцепной приемник, настроенное на прицепы программирование устойчивости и специальные жгуты предварительного подключения.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, стилистически QX60 будет похожа на прототип QX60 Monograph. Но компания обещает изменить дизайн и отметила, что сохранит только общие пропорции.

Диапазон передаточных отношений в новой трансмиссии почти 10:1. Это позволяет мощно стартовать с места и экономить топливо за равномерного движения на высокой скорости.

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