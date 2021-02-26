Infiniti QX60 сможет буксировать прицепы массой более 2700 кг

Кроссовер Infiniti QX60 второго поколения сможет буксировать прицепы, которые весят 2772 кг. Компания рассказала о некоторых характеристиках автомобиля и опубликовала видео, в котором показала его возможности.

Модели на 20% увеличили максимальную тяговую мощность по сравнению с предшественником. Этого достаточно, чтобы некоторые комплектации кроссовера могли буксировать 6-метровый трейлер Airstream, как показано на видео. Об этом сообщили в Infiniti.

Автомобиль получил 3,5-литровый V6 с совершенно новой 9-ступенчатой автоматической коробкой передач. Ему также улучшили системы охлаждения и устойчивости.

Некоторые модели получат усовершенствованный охладитель масла трансмиссии, встроенный сцепной приемник, настроенное на прицепы программирование устойчивости и специальные жгуты предварительного подключения.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, стилистически QX60 будет похожа на прототип QX60 Monograph. Но компания обещает изменить дизайн и отметила, что сохранит только общие пропорции.

Диапазон передаточных отношений в новой трансмиссии почти 10:1. Это позволяет мощно стартовать с места и экономить топливо за равномерного движения на высокой скорости.