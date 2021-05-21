Какую машину можно купить в Украине вместо Renault Logan

Renault Logan – украинский лидер в сегменте бюджетных седанов. На руку модели играют цена базовой комплектации на уровне 301 500 грн, надежность и практичность. Но какие существуют альтернативы?

Auto Oboz собрал наиболее удачные предложения, которые способны составить серьезную конкуренцию Logan в Украине. У каждого автомобиля есть сильные стороны. Интересно, что цены в бюджетном сегменте бывают очень разными.

Автомобили из Узбекистана делают самое агрессивное ценовое предложение в сегменте – Ravon R3 стоит от 273 000 грн. Также компания предлагает еще одну модель – Ravon R4 за 277 000 грн. Обратная сторона – возраст: корни первой машины уходят в 2005 год к Chevrolet Aveo (T250), второй – к 2011 году (Cobalt).

Компактный седан Kia Rio – напротив, самое дорогое предложение в классе за 435 000 грн. Не так давно модель претерпела серьезный рестайлинг, после которого выглядит очень эффектно и стильно.

Hyundai Accent – ближайший родственник Kia Rio. Но выглядит модель совсем по-другому, и просят за нее чуть меньше – от 416 000 грн. Бюджетный седан также недавно обзавелся свежей внешностью.

Для любителей экономить хорошим вариантом традиционно выступает китайский автопром. Без такой машины в украинском бюджетном сегменте не обойтись. FAW B30 выглядит современно и почти не экзотично – это скорее хорошо. К тому же модель предлагают с автоматической КПП – от 325 000 грн.

Итальянские автомобили – редкость для украинских дорог. Однако Fiat решил сделать ставку на бюджетный сегмент с моделью Tipo по цене от 382 900 грн. Не самое доступное предложение в классе, однако автомобиль сразу выделяется в потоке благодаря изысканному дизайну, если так вообще можно охарактеризовать относительно дешевый автомобиль.

Один из бестселлеров сегмента бюджетных автомобилей в нашей стране – Peugeot 301. Автомобиль выглядит "взрослым" и очень серьезным. К надежности тоже вопросов нет. Но цена – от 385 000 грн.

Citroen C-Elysee фактически является братом-близнецом Peugeot 301. Машины делят между собой платформу, двигатели, оснащение, оформление салона и даже кузов. Отличия – в дизайне передней и задней части. А также в цене, Citroen чуть дороже – от 388 000 грн.

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