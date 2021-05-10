Hyundai выпустит для Индии крошечный внедорожник AX1

Компания Hyundai опубликовала два тизерных изображения крошечного внедорожника AX1, который будет представлен позже в этом году.

Автомобиль разрабатывается исключительно для индийского рынка и будет сидеть в линейке под небольшим внедорожником Venue. Тизеры показывают, что AX1 получить круглые фары и круговые светодиодные дневные ходовые огни, подобные Honda e. Об этом сообщает Carscoops.

Однако, автомобиль также получит дополнительные светодиодные фонари чуть выше фар. На втором тизере продемонстрировали сложный светодиодный задний свет, состоящий из множества маленьких треугольников.

Малый внедорожник будет построен на платформе Hyundai K1, которая также используется Grand i10 Nios, что продается в Индии. Ожидается, что AX1 будет длиной от 3,7 до 3,8 метров и, отталкиваясь от недавних шпионских снимков, будет иметь коробочный и вертикальный дизайн с угловыми столбами и ровной линией крыши.

Модель получит 1,1-литровый двигатель, который выдает 68 л.с. и 99 Нм крутящего момента, и будет совмещен или с пятиступенчатой механической, либо с пятиступенчатой автоматической коробкой передач. Более того, также может быть предложен другой, более мощный двигатель, в виде 1,2-литрового бензинового агрегата мощностью 82 л.с. и 113 Нм.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Hyundai презентовала новый компактный кроссовер Alcazar с тремя рядами сидений и на 7 мест.