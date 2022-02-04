Hyundai Casper получил грузовую версию

Дебютировавший в прошлом году в Южной Корее субкомпактный кроссовер Casper обзавелся коммерческой версией Van. Автомобиль получил вместительный багажный отсек, позволяющий загрузить до 940 л поклажи.

Об этом сообщается на сайте производителя. Новинка адресована предпринимателям, службам доставки и сервиса. Компактный автомобиль длиной 3595 мм имеет двухместный салон, а за передними креслами установлена защитная перегородка со стальным каркасом в верхней части. Также боковые и заднее стекла снабдили металлическими поперечинами.

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Фургон предлагается в самой простой комплектации Smart, которая включает 15-дюймовые колесные диски, передние стеклоподъемники с электроприводом и скромную аудиосистему. При этом автомобиль имеет 6 подушек и шторок безопасности, а также системы предупреждения о столкновении и контроля разметки. В качестве опции можно заказать отделку сидений из эко-кожи с вентиляцией и подогревом.

Покупатели смогут выбирать между двумя вариантами моторов – атмосферном 1-литровым мощностью 76 л.с. или турбированным аналогичного объема, развивающим 100 л.с. В паре с ними работает 4-ступенчатая автоматическая трансмиссия, а привод обеспечивается на переднюю ось.

Стоимость новинки на "домашнем" рынке стартует с отметки $11 400.

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