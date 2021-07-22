Гибридный Toyota Yaris превратили в грузовичок

Для европейского рынка компания Toyota подготовила необычную модификацию гибридного хэтчбека Yaris. Версия ECOVan предназначена для перевозки грузов массой до 430 кг.

Об этом сообщает пресс-служба компании. Легкие развозные фургончики, созданные на базе популярных легковых моделей явление достаточно распространенное в Западной Европе. Архитектура старинных городов не вмещает крупный коммерческий транспорт, поэтому производители предлагают грузовые модификации компактных хэтчбеков и универсалов. Еще одним достоинством таких моделей является меньший налог, по сравнению с пассажирской версией.

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В настоящее время этот сегмент рынка активно стремятся занять производители электромобилей. Например, недавно компания Citroen представила коммерческую модификацию электрокара Ami. Но в компании Toyota пошли иным путем и не стали обременять клиентов "радостью" тратить время на долгую зарядку АКБ. Вместо этого покупателям предлагается простой и практичный гибрид, получивший имя Yaris ECOVan. Кстати, это единственный в сегменте гибридный автомобиль, что также позитивно отразиться на его налогообложении.

В движение новинку приводит 1,5-литровый бензиновый ДВС, работающий в кооперации с электромеханическим вариатором и электродвигателем. Максимальная мощность силового агрегата достигает 116 л.с.

Объем доработок – минимальный. Из салона убрали второй рад сидений, установили перегородку за передними креслами, а на полу – лист фанеры с резиновым покрытием. В результате получился просторный багажный отсек длиной 1243 мм с ровным полом. Объем багажника достигает 720 л и 0,9 м3, а грузоподъемность достигает 430 кг.

Автомобиль ничем не отличается по комплектации от обычной пассажирской версии. В стандартную комплектацию входит все необходимое, включая инфо-развлекательную систему Toyota Touch 2 с 7-дюймовым сенсорным экраном и поддержкой Apple CarPlay|Android Auto, а также комплексную систему безопасности Toyota Safety Sense. Новинка обойдется всего на 1300 евро дороже пассажирского аналога. Первоначально Toyota Yaris ECOVan появится на рынке Испании, а затем будет предложен и в других европейских странах.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Toyota представила на японском рынке второе поколение модели Aqua.