Huawei представил свой новый кроссовер под брендом AITO

Китайская компания Huawei активно развивает автомобильное направление своего бизнеса. На пресс-конференции в Шэньчжэне дебютировал среднеразмерный кроссовер нового бренда AITO.

Об этом сообщает портал Autohome. Люксовый кроссовер AITO Wenjie M5 появится в продаже в будущем году по цене порядка 250 тысяч юань ($39260).

Автомобиль является продолжением совместного проекта Huawei и компании Cyrus, входящей в состав машиностроительного концерна Sokon Industry Group. Ранее в этом году альянс уже представил кроссовер поменьше – Cyrus Huawei Smart Selection SF5.

Видео дня

AITO Wenjie M5 использует ту же платформу, что и SF5, но дизайн интерьера и экстерьера, а также электронику разрабатывала команда Huawei. Кроме того, новинка немного отличается по размерам. Длина модели – 4770 мм (+70 мм), ширина – 1930 мм, высота – 1625 мм, колесная база – 2880 мм (+5 мм).

Как и в случае с моделью SF5, кроссовер AITO Wenjie M5 оснащен бензиновым двигателем объемом 1,5 литра, который выполняет функции генератора для подзарядки тяговой батареи емкостью 40 кВтч. Она, в свою очередь, обеспечивает питание для двух электромоторов, которые в зависимости от версии имеют суммарную мощность 315 или 365 кВт (428 или 496 л.с.). По данным производителя кроссовер способен преодолеть без остановки 1102 км по циклу WLTС, а на разгон 0-100 км/ч новинке требуется 4,4 секунды.

Но главной особенностью новинки является вовсе не гибридный силовой агрегат, а операционная система Harmony OS, которая лежит в основе всех процессов управления и коммуникации. Ее визуальной составляющей является цифровой кокпит. Приборная шкала представляет собой 10,4-дюймовый LCD-экран, а по центру торпеды расположился 15,6-дюймовый сенсорный дисплей, отвечающий за большинство функций. Программное обеспечение позволяет интегрировать автомобиль в глобальную экосистему Huawei, включающую разнообразные электронные гаджеты – от часов и смартфонов до "умных" домов.

AITO Wenjie M5 имеет богатое оснащение, в которое вошли: аудиосистема Huawei Sound, камера на передней левой стойке для съемки водителя, адаптивные LED-фары, передние сиденья с вентиляцией и массажем, адаптивный круиз-контроль, панорамная крыша, камеры кругового обзора и многое другое.

Производство кроссоверов AITO Wenjie M5 начнутся весной будущего года на заводе концерна Sokon в Чунцине, где уже налажен выпуск родственной модели SF5. Продажами через свою сеть магазинов и онлайн-площадок займется компания Huawei.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в этом году китайские компании Changan, Huawei и CATL объявили о грядущем запуске совместного проекта по производству высокотехнологичных электромобилей.