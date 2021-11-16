Changan, Huawei и CATL показали совместный электрокар

Давно анонсированный проект нового китайского бренда по выпуску электромобилей перешел в активную фазу. На презентации представили первое детище компании Avatr Technology, созданной специалистами Changan, Huawei и CATL.

Об этом сообщает портал CarNewsChina. Напомним, что ранее в этом году китайские компании Changan, Huawei и CATL объявили о грядущем запуске совместного проекта по производству высокотехнологичных электромобилей. За "автомобильную" составляющую, включая разработку и дизайн, в проекте отвечает Changan, входящий в тройку крупнейших автопроизводителей Китая. Все электронные компоненты и программное обеспечение взял на себя телекоммуникационный гигант Huawei, а батареи и электрические элементы будет поставлять крупнейший китайский производитель аккумуляторов CATL.

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Результатом кооперации стал крупный купеобразный кроссовер AVATR 11, появление которого на рынке ожидается во втором квартале будущего года. Выпуском новинки будет заниматься компания Avatr Technology, которая стала наследником СП Changan-NIO, основанного еще в 2018 году. По причине финансовых трудностей компания NIO отказалась от своей доли в проекте. На сегодняшний день группе Changan принадлежит 58% акций, у CATL их 24%, а остальные распределены между различными китайскими и международными инвестиционными фондами.

Производство кроссовера Avatr 11 уже стартовало на заводе Changan в Чунцине. Имя новинки происходит от английского "аватар", но, по мнению создателей, имеет более глубокий философский смысл, связанный со свободой пользователя, его мыслями и их воплощениями в реальной жизни.

Модель 11 построена на электрической платформе Changan EP1. Развлекательные, коммуникационные и ассистентские функции объединены в так называемую "интеллектуальную электрическую сеть", разработанную совместно специалистами Changan, CATL и Huawei.

Купеобразный кроссовер сопоставим по размерам с BMW X6, но в отличие от последнего имеет 4-дверный кузов фастбек с отдельной крышкой багажника. По словам создателей, автомобиль способен разгоняться до первой "сотни" за 4 секунды, способен проехать на одной зарядке до 700 км, а зарядное устройство постоянного тока поддерживает мощность до 200 кВт. Предусмотрена функция автопилота, а центральный процессор имеет производительность 400 топс (триллиона операций в секунду).

Avatr 11 будет позиционироваться в категории машин класса люкс и составит конкуренцию моделям NIO ES8 и XPeng G9. Технические характеристики и цены станут известны ближе к началу продаж. Помимо модели 11 компания планирует до 2025 года представить еще 3 электромобиля.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компании BAIC и Huawei показали совместный электромобиль.