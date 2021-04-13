Huawei инвестирует 1 миллиард долларов в электромобили и автономные технологии

Технологический гигант Huawei инвестирует 1 миллиард долларов в исследования технологий электромобилей и беспилотных автомобилей.

Подразделение интеллектуальных авто получит одну из крупнейших инвестиций в компании. Эти транспортные средства помогут Huawei конкурировать с Xiaomi, которая недавно пообещала инвестировать в производство электромобилей 10 миллиардов долларов. Об этом сообщает Carscoops.

Для разработки автономных моделей бренд сотрудничает с BAIC Group, Chongqing Changan Automobile Co. и Guangzhou Automobile Group Co. В компании уверены в выгоде производства машин.

"В Китае ежегодно продают 30 миллионов автомобилей, и их количество растет. Даже если мы не зацепим рынок за пределами Китая, мы сможем заработать в среднем 10 000 юаней с каждого автомобиля, что продается в Китае. Это уже очень большой бизнес для Huawei", – сообщили в компании.

Там уверены в своих технологиях и утверждают, что они лучше, чем у Tesla. В Huawei говорят, что их автомобили в автономном режиме смогут проезжать 1000 километров.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, первую модель Huawei может представить уже в этом году. Они ведут переговоры с другими компаниями, чтобы использовать их заводы для производства авто.