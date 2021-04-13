Huawei інвестує 1 мільярд доларів в електромобілі та автономні технології

Технологічний гігант Huawei інвестує 1 мільярд доларів у дослідження технологій електромобілів та безпілотних автомобілів.

Підрозділ інтелектуальних авто отримає одну з найбільших інвестицій у компанії. Ці транспортні засоби допоможуть Huawei конкурувати з Xiaomi, яка нещодавно пообіцяла інвестувати у виробництво електромобілів 10 мільярдів доларів. Про це повідомляє Carscoops.

Для розробки автономних моделей бренд співпрацює з BAIC Group, Chongqing Changan Automobile Co. та Guangzhou Automobile Group Co. У компанії впевнені у вигоді виробництва машин.

"У Китаї щороку продають 30 мільйонів автомобілів, і їхня кількість зростає. Навіть якщо ми не зачепимо ринок за межами Китаю, ми зможемо заробити в середньому 10 000 юанів із кожного автомобіля, що продається в Китаї. Це вже дуже великий бізнес для Huawei", – повідомили в компанії.

Там упевнені у своїх технологіях і стверджують, що вони кращі, ніж у Tesla. У Huawei розповідають, що їхні автомобілі в автономному режимі зможуть проїжджати 1000 кілометрів.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, першу модель Huawei може презентувати вже цього року. Вони ведуть перемовини з іншими компаніями, щоб використовувати їхні заводи для виробництва авто.