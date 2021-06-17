Honda представила новое поколение Civic Sedan

Японская компания Honda представила новую генерацию седана Civic. Первые экземпляры новинки уже появились в салонах американских дилеров бренда.

Ою этом сообщает пресс-служба производителя. После весеннего дебюта хэтчбека 11-го поколения, поклонники марки с нетерпением ждали версии с кузовом седан. Новинка получила элегантный внешний вид и несколько силовых агрегатов на выбор.

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Версия начального уровня LX имеет в своем арсенале атмосферный 2-литровый мотор мощностью 160 л.с., который работает в паре с бесступенчатым вариатором CVT. В базовое оснащение вошли мультимедийная система с 7-дюймовым дисплеем, поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, комбинированная цифро-аналоговая шкала приборов и светодиодные фары головного света.

Далее идет версия Civic Sport, которая получила аналогичный силовой агрегат и расширенную комплектацию. В нее вошли 18-дюймовые легкосплавные диски с низкопрофильной резиной, черные декоративные акценты экстерьера и хромированные патрубки выхлопной системы. В салоне можно обнаружить аудиосистему с 8-ю динамиками, особую отделку сидений, руль и рычаг КП с кожаной отделкой, перфорированные педали и режим Sport.

Начиная с версии Civic EX под капотом будет располагаться более мощный модернизированный 182-сильный мотор объемом 1,5 литра с турбонаддувом. Он также работает с вариатором CVT. К уже перечисленным опциям добавились система контроля за слепыми зонами, люк с электроприводом, подогрев сидений и зеркал, а также двузонный климат-контроль.

Топовая версия Civic Touring также оснащается турбомотором и вариатором. В комплектацию вошли кожаная отделка салона, электроприводы передних кресел, спутниковое радио Sirius XM, навигатор, 9-дюймовый сенсорный дисплей с беспроводным подключение Apple CarPlay и Android Auto, a премиальная акустика Bose, цифровая шкала приборов с 10,2-дюймовым экраном, беспроводная зарядка для смартфона и светодиодные "противотуманки".

Стоимость нового седана Honda Civic стартует в США с отметки $22695 за базовую версию LX, а за топовую модификацию Touring просят не менее $29295.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Honda к 2040 году хочет полностью перейти на электромобили.