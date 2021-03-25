Honda показала европейскую версию кроссовера HR-V

Спустя месяц после японского дебюта модели, компания представила европейскую версию кроссовера.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. В Европе гибридный кроссовер HR-V e:HEV будет отличаться от своего родственника из Японии дизайном и комплектацией.

Автомобиль получил модный купеобразный силуэт кузова, более крупную облицовку радиатора с горизонтальными планками, стильный бампер, оригинальную светодиодную светотехнику, а также ряд других отличий, позволяющих безошибочно узнать новое поколение модели.

Внедорожный характер модели подчеркивает защитный обвес по периметру кузова. Задний номерной знак теперь будет располагаться выше, а фонари, камера заднего вида и ручка багажной двери выполнены в едином блоке. Автомобиль получил выразительный рисунок задних фонарей, объединенных тонкой светодиодной лентой.

Новый HR-V унаследовал от предшественника центральное расположение бензобака, что обеспечивает большое пространство в салоне. По словам создателей новинки, четырем взрослым в салоне будет "максимально комфортно", кроме того, инженерам удалось увеличить пространство на уровне плеч и для ног задних пассажиров. Система трансформации спинки заднего ряда обеспечивает плоскую поверхность, что позволит перевозить крупногабаритные предметы и спортинвентарь.

Автомобиль ожидается у европейских дилеров в конце нынешнего года. Для HR-V e:HEV впервые будет предложена инновационная силовая установка i-MMD (Intelligent Multi Mode Drive) с двумя моторами, которую уже успешно внедрили на других моделях компании – Honda CR-V и Jazz. Она включает в свой состав тяговый электромотор, литий-ионную батарею и ДВС, который выполняет функции бензогенератора. Такая конструктивная схема позволяет максимально снизить расход топлива, обеспечив при этом хорошую динамику и комфорт.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Honda представила в Украине кроссовер HR-V Sport, а электромобиль Honda е стал "Автомобилем года" в Германии.