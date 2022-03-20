Honda Motor перечислила 1 млн евро на гуманитарную помощь Украине

Японская компания Honda передала в японское общество Красного Креста 1 млн евро. Эти средства пойдут на помощь гуманитарному кризису в Украине и поддержку организаций, которые помогают украинским беженцам в других странах.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Honda искренне верит, что военные действия в Украине закончатся как можно быстрее, и мир будет восстановлен во всем мире.

Кроме того, в Украине, несмотря на боевые действия, компания не прекращает свою работу. Дилерские центры Honda продолжают оказывать техническую помощь и поддержку по обслуживанию и ремонту автомобилей. Ознакомиться со списком дилерских центров можно на официальном сайте компании в Украине. Теперь свою помощь и поддержку обеспечивают 9 центров в 5 городах страны.

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Как рассказывал ранее OBOZREVATEL, компания Honda рассказала о своем электрическом будущем.

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