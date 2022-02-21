Honda CR-V рассекретили задолго до дебюта

Дизайн шестого поколения популярного кроссовера Honda CR-V попало в сеть. Иллюстрация предназначена для патентного ведомства.

Об этом сообщает портал Motor1. Дебют нового кроссовера CR-V ожидается в конце нынешнего года. Судя по патентному изображению, шестое поколение модели станет крупнее предшественника по размерам и менее агрессивной по дизайну.

Напомним, что актуальная генерация модели выпускается с 2016 года и наследник должен был прийти на смену в прошлом году. Однако, пандемия COVID-19 и дефицит электронных микрочипов внесли коррективы в развитие всей автомобильной отрасли. Не удивительно, что выход на рынок нового CR-V немного задержался.

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Тестовые прототипы новинки были ранее замечены на испытаниях, а, судя по фотографиям, дизайн модели будет выполнен в той же стилистике, что и новый HR-V. Технических данных пока нет, но очевидно, что основной акцент будет сделан на гибридный силовой агрегат. Не исключено, что на отдельных рынках будет предложен классический 1,5-литровый турбомотор.

Кроме того ожидается, новая Honda CR-V первой среди автомобилей компании получит инновационную инфо-развлекательную систему на основе ОС Android. Напомним, что компания Honda является одним из основателей "Открытого автомобилестроительного альянса" (Open Automotive Alliance), который был организован в 2014 году. Он объединяет компании, которые занимаются адаптацией и интеграцией ОС Android в системы бортовых компьютеров автомобилей.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Honda показала испытания нового Civic Type R.