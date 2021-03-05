Hennessey "прокачала" McLaren 765LT до 1015 л.с.
Известное тюнинговое ателье Hennessey Performance снискало славу на поприще доработки автомобилей американских марок. Теперь Джон Хеннесси сотоварищи взялись за модернизацию продукции заокеанских брендов.
Об этом сообщает пресс-служба производителя. Первым в руки ковбоев из Техаса попал британский суперкар McLaren 765LT.
Эта модель имеет в своем распоряжении 4-литровый V8 с двумя турбинами, который, в соответствии с индексом, развивает 765 л.с. мощности и 800 Нм крутящего момента. Вся эта мощь передается к задним ведущим колесам через 7-ступенчатую коробку передач. С таким арсеналом британский суперкар способен развить скорость 330 км/ч, а отметку "100 км/ч" стрелка спидометра преодолевает всего спустя 2,7 секунды после старта.
Но в компании Hennessey испытывают страсть к круглым цифрам. Поэтому первое, за что они взялись – это форсирование мотора до 1000 л.с. (по европейской методике расчета – 1015 л.с.). По слова Джона Хеннесси, британцы явно недооценили огромный потенциал этого мотора. После проведения испытаний на собственном динамометрическом стенде американские тюнеры пришли к выводу, что стоковый мотор развивает значительно большую мощность, чем указано в технической спецификации.
В процессе работы был перепрограммирован электронный блок управления двигателя, перенастройку подвески, установлены "нулевые" воздушные фильтры. Кроме того, автомобиль получил модернизированную выхлопную систему с "даунпайпом" из нержавеющей стали и "прямотоком". В результате всех этих операций динамика суперкара существенно улучшена, – разгон до "сотни" занимает 2,1 с!
Другие изменения носят сугубо косметический характер и включают фирменные эмблемы Hennessey и HPE1000 на кузове, а также номерные плакетки на приборной панели и двигателе.
Модернизация McLaren 765LT до спецификации HPE1000 обойдется заказчику в $24950. С учетом того, что автомобиль стоит порядка $360 тысяч, подобная трата вряд ли пробьет серьезную брешь в бюджете клиента.
Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Hennessey Performance представила свой гиперкар Venom F5, который получил 1841-сильный мотор и намерен побить мировой рекорд скорости. По утверждению создателей, новинка способна развить скорость свыше 530 км/ч.