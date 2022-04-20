Hennessey представил гигантского 'Мамонта'

Тюнинговая компания Hennessey Performance из Техаса более четверти века предлагает своим поклонникам нетривиальные проекты спорткаров и пикапов. Очередная новинка достойна своего названия "Мамонт" – большой пикап получил трехосное шасси и 1000-сильный мотор.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Трехосные пикапы – не редкость в модельной гамме Hennessey Performance. При этом компания постоянно пополняет свой ассортимент за счет новых моделей. Появление топовой модификации пикапа Ram 1500 TRX не осталось без внимания мастеров из Техаса. Но если "донор" имеет колесную формулу 4х4, то у "Мамонта" сзади установили сдвоенный мост (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

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Кроме того, Hennessey Mammoth 1000 6×6 TRX получил форсированный 6,2-литровый Hellcat V8, отдача которого достигает 1000 л.с. (735 кВт). На сегодняшний день это один из самых мощных автомобилей с шасси 6x6. Всего компания планирует изготовить 12 экземпляров новинки.

Традиционно производители версий 6×6 не занимаются модернизацией силового агрегата, а концентрируют все свои усилия на конструкции шасси. В Hennessey Performance проводят полный тюнинг всей машины. В частности, для повышения эффективности двигателя его снабдили более производительным нагнетателем, заменили топливную систему, установили усиленный ремень привода ГРМ и провели прочие усовершенствования. По данным производителя, на динамометрическом стенде двигатель показал мощность 1012 л.с.

Кроме форсировки мотора в компании провели тюнинг подвески и тормозной системы, заменили передний и задний бамперы, добавили дополнительную LED-светотехнику. С бездорожьем пикапу помогут справиться лифт-комплект подвески, а также новые 20-дюймовые легкосплавные диски с "зубастой" 37-дюймовой резиной Toyo Open Country R/T. Салон отделан кожей и украшен фирменной вышивкой и контрастной декоративной строчкой.

Стоимость новинки стартует с отметки $449950. Компания предоставляет гарантию на 2 года или 24000 миль (38600 км) пробега.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Hennessey Performance "прокачалa" пикап Ford F-150 Raptor.