GMA продала все 100 суперкаров Т.33 до начала производства

Британская компания Gordon Murray Automotive сообщала, что все запланированные к выпуску 100 экземпляров купе Т.33 уже проданы. И это несмотря на внушительную стоимость в 1,85 миллиона долларов без учета налогов.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Компания GMA, основанная британским автомобильным конструктором и создателем знаменитого суперкара McLaren F1 Гордоном Мюрреем представила вторую модель в своем портфолио в конце января нынешнего года. И менее двух недель спустя все 100 машин, которые GMA запланировала изготовить, были проданы покупателям по всему миру. Самое интересное, что в соответствии с планами компании, первые экземпляры увидят свет не раньше 2024 года.

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Напомним, что купе Т.33 станет "младшим" представителем семейства суперкаров компании. Автомобиль создан на то же платформе, что и представленная ранее модель T.50. В задней части новинки будет располагаться атмосферный 3,9-литровый V12, подготовленный мастерами компании Cosworth. Он развивает мощность 615 л.с. В паре с ним будет 6-ступенчатая трансмиссия – "механика" или "автомат".

Подобно гоночным болидам, силовой агрегат T.33 выступает в качестве элемента несущей конструкции, а задняя подвеска крепится непосредственно к корпусу трансмиссии. Благодаря широкому использованию углепластика вес машины – всего 1090 кг. В частности, из карбона будут изготовлены несущий монокок и внешние кузовные панели. В арсенале новинки есть дифференциал ограниченного трения, независимая двухрычажная подвеска и карбоно-керамические тормозные механизмы Brembo. Спереди на купе установлены 19-, а сзади – 20-дюймовые легкосплавные диски.

Вопреки современным трендам автомобиль лишен электронных дисплеев и сенсорных кнопок. Перед глазами водителя располагается внушительный тахометр диаметром 120 мм, а чтобы сделать ощущения от управления машиной максимально "живыми", установили классический гидроусилитель руля.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, британцы создали спорткар по мотивам Ferrari 50-х.