GMA продала все 100 суперкаров Т.33 до начала производства

Сергей Иванов
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GMA продала все 100 суперкаров Т.33 до начала производства

Британская компания Gordon Murray Automotive сообщала, что все запланированные к выпуску 100 экземпляров купе Т.33 уже проданы. И это несмотря на внушительную стоимость в 1,85 миллиона долларов без учета налогов.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Компания GMA, основанная британским автомобильным конструктором и создателем знаменитого суперкара McLaren F1 Гордоном Мюрреем представила вторую модель в своем портфолио в конце января нынешнего года. И менее двух недель спустя все 100 машин, которые GMA запланировала изготовить, были проданы покупателям по всему миру. Самое интересное, что в соответствии с планами компании, первые экземпляры увидят свет не раньше 2024 года.

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Купе GMA T.33 оценили в 1,85 миллиона долларов

Напомним, что купе Т.33 станет "младшим" представителем семейства суперкаров компании. Автомобиль создан на то же платформе, что и представленная ранее модель T.50. В задней части новинки будет располагаться атмосферный 3,9-литровый V12, подготовленный мастерами компании Cosworth. Он развивает мощность 615 л.с. В паре с ним будет 6-ступенчатая трансмиссия – "механика" или "автомат".

Под капотом – атмосферный 3,9-литровый V12 мощностью 615 л.с.

Подобно гоночным болидам, силовой агрегат T.33 выступает в качестве элемента несущей конструкции, а задняя подвеска крепится непосредственно к корпусу трансмиссии. Благодаря широкому использованию углепластика вес машины – всего 1090 кг. В частности, из карбона будут изготовлены несущий монокок и внешние кузовные панели. В арсенале новинки есть дифференциал ограниченного трения, независимая двухрычажная подвеска и карбоно-керамические тормозные механизмы Brembo. Спереди на купе установлены 19-, а сзади – 20-дюймовые легкосплавные диски.

Перед глазами водителя располагается внушительный тахометр диаметром 120 мм

Вопреки современным трендам автомобиль лишен электронных дисплеев и сенсорных кнопок. Перед глазами водителя располагается внушительный тахометр диаметром 120 мм, а чтобы сделать ощущения от управления машиной максимально "живыми", установили классический гидроусилитель руля.

Первые экземпляры Т.33 увидят свет не раньше 2024 года

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, британцы создали спорткар по мотивам Ferrari 50-х.

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