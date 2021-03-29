Genesis показал концепт нового электрического купе

Genesis опубликовал тизерное видео о новом концепте электрического купе. Это может быть модель Essentia, о которой впервые рассказали в 2018 году.

Тогда автомобиль выглядел далеким от производства, если вообще когда-либо был предназначен для этого. Однако новый тизер от корейского бренда может означать, что дебют Essentia произойдет уже скоро. Об этом сообщает Carscoops.

Концепт Genesis Essentia, представленный в 2018 году Carscoops

Видео предлагает очень краткий обзор дизайна автомобиля, но дает понять некоторые вещи. Во-первых, здесь есть фирменная двухполосная подсветка Genesis. Дизайн передней части похож не только на другие модели компании, но и на Essentia, с ее длинными, узкими фарами, которые проходят сквозь крылья. Машина также имеет такие же стройные задние фонари и вогнутую заднюю часть.

В тизерном видео также видно, что новый концепт может иметь обновленную решетку радиатора, которая сейчас украшает все модели компании, но еще не была показана на момент презентации Essentia.

И хотя все знаки указывают на то, что эта модель – это более готова к производству Essentia с современным дизайном компании, пока ничего не официально не подтверждено. Поэтому надо ждать дебют, который состоится 31 марта.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Genesis готовит электрический кроссовер, который станет самым маленьким у корейской премиум-марки. Он появится уже в ближайшие месяцы под индексом GV60.