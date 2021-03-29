Genesis показав концепт нового електричного купе

Genesis опублікував тизерне відео про новий концепт електричного купе. Це може бути модель Essentia, про яку вперше розповіли у 2018 році.

Тоді автомобіль виглядав далеким від виробництва, якщо взагалі коли-небудь був призначений для цього. Проте новий тизер від корейського бренду може означати, що дебют Essentia станеться вже незабаром. Про це повідомляє Carscoops.

Концепт Genesis Essentia, представлений у 2018 році Carscoops

Відео пропонує дуже короткий огляд дизайну автомобіля, але дає зрозуміти деякі речі. По-перше, тут є фірмова двосмугова підсвітка Genesis. Дизайн передньої частини схожий не тільки на інші моделі компанії, але й на Essentia, з її довгими, вузькими фарами, які проходять крізь крила. Машина також має такі ж стрункі задні ліхтарі та увігнуту задню частину.

У тизерному відео також видно, що новий концепт може мати оновлену решітку радіатора, яка зараз прикрашає всі моделі компанії, але ще не була показана ​​на момент презентації Essentia.

І хоча всі знаки вказують на те, що ця модель – це більш готова до виробництва Essentia з сучасним дизайном компанії, поки що нічого не офіційно не підтверджено. Тому треба чекати на дебют, який відбудеться 31 березня.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Genesis готує електричний кросовер, який стане найменшим у корейської преміум-марки. Він з'явится вже у найближчі місяці під індексом GV60.