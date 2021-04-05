FV Frangivento показали итальянский суперкар мощностью 850 л.с.

Туринское ателье FV Frangivento представило проект нового спорткара Sorpasso, который будет доступен в двух версиях – Stradale и GTXX.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Известная в узких кругах компания FV Frangivento из Турина существует с 2016 года. За это время ее основатели Джорджо Пироло и Паоло Манчини, имеющие богатый опыт работы у разных производителей спорткаров, явили миру несколько экстравагантных творений, таких как 1010-сильный Asfane DieciDieci и электрический родстер Charlotte. Очередное детище итальянцев – купе Sorpasso.

Автомобиль будет предложен в двух вариантах исполнения – Stradale и GTXX, причем в последнем случае покупатель может заменить последние два "икса" собственными инициалами. Кроме того, клиенты смогут принят участие в 30-дневной программе по персонализации своего экземпляра машины со стилистами компании.

Sorpasso Stradale (на фото) отличается чистыми и элегантными формами. Облик Sorpasso GTXX будет более агрессивным, вдохновленным болидами GT3 Group.

Салон обеих новинок будет отделан кожей и алькантарой, причем отделкой займется известная туринская фирма Mario Levi Group. В качестве опции можно будет заказать систему Avatar Driving Assistant – самообучающийся искусственный интеллект, который будет в дороге одновременно и помощником, и собеседником. Система разработана компанией Sistemevo.

Кузов Sorpasso выполнен из карбона и алюминия, снаряженная масса — около 1300 кг. Обе версии модели получат в свое распоряжение полный привод и мотор V10. На Sorpasso Stradale двигатель атмосферный и имеет в своем арсенале 610 "лошадок". У Sorpasso GTXX мотор снабдили нагнетателем, в результате чего его мощность достигает 850 л.с. В этом случае автомобиль способен разгоняться до первой "сотни" за 2,9 секунды, а максимальная скорость достигает 345 км/ч.

Цена не сообщается, но в FV Frangivento сообщают, что первые покупатели смогут получить свои экземпляры уже в июле нынешнего года.

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