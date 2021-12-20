Французская полиция получила первые два спорткара Alpine A110

Французская полиция получила первые 2 из 26 экземпляров спорткара Alpine A110, которые будут направлены для несения службы в рядах бригады быстрого реагирования в течение следующих четырех лет. Новинки продолжат славную историю использования машин концерна Renault для защиты правопорядка.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства. В июне 2021 года министерство внутренних дел Франции организовала тендер на поставку новых автомобилей для полиции. В результате контракт достался компании Alpine, входящей в интернациональную семью концерна Renault.

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В течении 4 лет для нужд бригады быстрого реагирования будут изготовлены 26 купе, два из которых уже переданы французским полицейским на торжественном мероприятии в Париже.

Специально оборудованные Alpine A110 имеют особую окраску, светоотражающую маркировку, мигалки и множество других доработок, выполненных с учетом требований ведомства. Основной задачей спорткаров станет патрулирование скоростных магистралей, что позволит оперативнее реагировать на нарушения ПДД. А первым двум экземплярам будет отведена роль учебных машин.

A110 оснащен 1,8-литровым четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом, развивающий 252 л.с. мощности и 236 Нм крутящего момента. Компактный французский спорткар может разогнаться до 100 км/ч за 4,5 с и достичь максимальной скорости 250 км/ч.

Alpine подтвердила контракт с полицейской службой национальной жандармерии Франции еще в октябре. Автомобили будут использоваться до 2025 года, а после этой даты, предположительно, будут заменены одной из будущих электрических моделей автопроизводителя, возможно, спортивным автомобилем, который французская компания разрабатывает вместе с Lotus.

Продукция компании Renault используется сотрудниками бригады быстрого реагирования МВД Франции с 1966 года. На службе правоохранительных органов находились: Alpine A110 (1966-1973), Alpine A310 (1973-1987), Renault 18 Turbo (1984-1987), Renault 21 2L Turbo (1992-1995), Renault Mеgane IDE (2001-2006), Renault Mеgane III RS (2011-2021). Теперь к этому списку добавится новый Alpine A110.

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