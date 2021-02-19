Ford Puma и Fiesta получили новые модификации

Компания Ford подготовила для компактного кроссовера Puma новые модификации с роботизированной трансмиссией.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Молодежный кроссовер Ford Puma, который дебютировал в 2019 году на автошоу во Франкфурте, первоначально был доступен только с "механикой". Весной прошлого года модель получила 7-ступенчатую роботизированную трансмиссию с двумя сцеплениями, но только у версии с бензиновым мотором.

Теперь эта трансмиссия будет предложена для гибридной версии с 3-цилиндровым турбомотором 1.0 EcoBoost и 48-вольтовым стартер-генератором, который обеспечивает дополнительный крутящий момент в 24 Нм. Аналогичный тандем будет доступен для родственного хэтчбека Fiesta с таким же силовым агрегатом.

Благодаря "роботу" 125-сильный Puma 1.0 EcoBoost Hybrid способен разгоняться от 0 до 100 км/ч за 8,7 секунды (-0,3 с). В спортивном режиме Sport Drive Mode, новая трансмиссия позже переходит на высшие передачи, чтобы обеспечить большую отдачу мотора. Также алгоритм работы управляющей электроники позволяет быстрее переключаться "вниз", когда водителю требуется ускориться. Кроме того, на версиях Puma ST-Line X и ST-Line Vignale новая коробка передач снабжена дополнительно подрулевыми "лепестками" для управления процессом в ручном режиме.

Использование роботизированной трансмиссии позволило инженерам компании расширить функционал адаптивного круиз-контроля. Теперь гибридные Fiesta и Puma могут автоматически замедляться в "пробках" вплоть до полной остановки и самостоятельно трогаться с места, если задержка трафика не превышает 3 секунд. Кроме того, модели с 7-ступенчатым "роботом" можно дистанционно запускать двигатель с помощью приложения FordPass.

На европейский рынок гибридные версии хэтчбека и кроссовера с 7-ступенчатым "роботом" ожидаются в ближайшие месяцы. Цены станут известны перед стартом продаж.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Ford полностью электрифицирует свои автомобили в Европе до 2030 года, а для международных перевозок представила новую версию модели Transit.