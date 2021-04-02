Ford представил 'умное зеркало' для модели Transit

Компания Ford представила электронный дисплей для коммерческих моделей Transit, который сменит привычное зеркало заднего вида.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Электронный экран поможет водителю следить за ситуацией позади машины, особенно, если машина не имеет окон в кузове фургона.

В комплект помимо экрана, установленного вместо привычного салонного зеркала, входит адаптивная камера заднего вида, которая имеет функцию контроля яркости. Это позволит хорошо видеть объекты позади автомобиля в любое время суток. Кроме того, за счет широкоугольной линзы обзор вдвое шире, чем у обычного зеркала.

Это поможет водителю лучше контролировать свое окружение, например, при приближении к перекрестку с круговым движением, смене полосы движения или перед поворотом в переулок.

Новое электронное зеркало Ford будет особенно полезным для водителей-курьеров, которым приходится часто останавливаться в густонаселенных местах с интенсивным движением велосипедистов и пешеходов. По статистике в 2019 году в европейских городах именно на эту категорию участников дорожного движения пришлось 70% всех ДТП со смертельным исходом.

Электронное зеркало будет доступно в качестве опции для фургонов Ford Transit и Transit Custom с задними дверями без окон. Заказать его можно у дилеров марки по цене 790 евро.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Renault представила новое поколение модели Kangoo. Для новинки будет доступно опционное электронное салонное зеркало.