Ford представив 'розумне дзеркало' для моделі Transit

Компанія Ford представила електронний дисплей для комерційних моделей Transit, який змінить звичне дзеркало заднього виду.

Про це повідомляє пресслужба виробника. Електронний екран допоможе водієві стежити за ситуацією позаду машини, особливо, якщо машина не має вікон у кузові фургона.

У комплект крім екрану, встановленого замість звичного салонного дзеркала, входить адаптивна камера заднього виду, яка має функцію контролю яскравості. Це дозволить добре бачити об'єкти позаду автомобіля у будь-який час доби. Крім того, за рахунок ширококутної лінзи огляд вдвічі ширше, ніж у звичайного дзеркала.

Це допоможе водієві краще контролювати своє оточення, наприклад, при наближенні до перехрестя з круговим рухом, зміні смуги руху або перед поворотом у провулок.

Нове електронне дзеркало Ford буде особливо корисним для водіїв-кур'єрів, яким доводиться часто зупинятися у густонаселених місцях з інтенсивним рухом велосипедистів та пішоходів. За статистикою у 2019 році у європейських містах саме на цю категорію учасників дорожнього руху припало 70% всіх ДТП зі смертельними наслідками.

Електронне дзеркало буде доступно у якості опції для фургонів Ford Transit та Transit Custom з задніми дверима без вікон. Замовити його можна у дилерів марки за ціною 790 євро.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Renault представила нове покоління моделі Kangoo. Для новинки буде доступно опційне електронне салонне дзеркало.