Ford представил новый семиместный кроссовер Edge L

Американская компания Ford расширяет ассортимент свое продукции на рынке Поднебесной. Для местных покупателей подготовили новый кроссовер Edge L с увеличенной колесной базой и агрессивным дизайном.

Видео дня

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Новый среднеразмерный SUV стал крупнее своего предшественника Edge Plus и получил более выразительный внешний вид.

Ford Edge L будет предложен с несколькими силовыми агрегатами на выбор, включая гибридный. В модельной иерархии новинка займет место между стандартным Edge и полноразмерным вездеходом Ford Equator.

Автомобиль получил крупную радиаторную решетку, в которую интегрированы тонированные полностью светодиодные фары. В зависимости от комплектации новинка будет отличаться бамперами – в варианте исполнения ST Line он будет иметь более крупные воздухозаборники. Покупатели смогут выбирать между 20- и 21-дюймовыми дисками. Задние светодиодные фонари объединены черной лаковой панелью.

Габаритные размеры нового Ford Edge L – 5000 х 1961 х 1773 мм, а расстояние между колесами передней и задней оси достигает 2950 мм, что на 100 мм больше, чем у предшественника. Благодаря увеличению размеров в просторном салоне расположили три ряда кресел в конфигурации 2+2+3.

Полностью цифровая приборная панель включает два дисплея – шкалу приборов диагональю 12,3 дюйма, а также сенсорный сдвоенный экран на 27 дюймов с разрешением 4K. В автомобиле предусмотрено множество отделений для мелочей, беспроводная зарядка, панорамный люк в крыше, всплывающий дисплей, фоновая светодиодная подсветка и прочие приятные и полезные опции.

Версия ST-Line отличается особой отделкой салона из черной кожи с красной декоративной строчкой. Индивидуальные кресла второго ряда имеют три положения. Приятную атмосферу в салоне обеспечивает трехзонный климат-контроль и аудиосистема B&O, а за безопасность отвечают 20 электронных "помощников" водителя.

Ford Edge L доступен с двумя вариантами силовых агрегатов на выбор. Базовая версия оснащается турбированным 2-литровым мотором семейства EcoBoost, который имеет в своем арсенале 252 л.с. и 378 Нм. Более дорогой вариант комплектуется гибридным силовым агрегатом мощностью 275 л.с. и крутным моментом в 405 Нм. Он расходует 6,3 л/100 км, а запас хода достигает 1188 км. В обоих случаях кроссовер имеет привод на все колеса и автоматическую трансмиссию.

Презентация Ford Edge L состоится на автошоу в Шанхае весной нынешнего года. Первые экземпляры с бензиновым мотором ожидаются в шоу-румах в апреле, а гибрид придется подождать до июля. Производство новинки будет организовано на мощностях совместного предприятия Changan-Ford.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Ford представила спорткар Mustang нового поколения.