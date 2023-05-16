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Ford представил новое поколение Tourneo Courier. Видео

Сергей Иванов
Новости
3 минуты
525
Ford представил новое поколение Tourneo Courier. Видео

Американская компания Ford презентовала новое поколение модели Tourneo Courier. Новинка выделяется ярким дизайном, а под капотом будут располагаться как традиционные ДВС, так и электромотор.

Видео дня

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Tourneo Courier и полностью электрический E-Tourneo Courier появятся в продаже в Европ в 2023 и 2024 годах соответственно. Для любителей активного отдыха компания подготовила версию Ford Transit Courier Active, которая выделяется на фоне собратьев дополнительным защитным обвесом и "внедорожными" опциями.

Ford представил новое поколение Tourneo Courier. Видео

Внешне новинка использует дизайнерские идеи, ранее реализованные в "старшем" Transit. Новый Tourneo Courier получил более угловатые формы и выглядит более агрессивно, нежели предшественник. Внимание привлекают фары в стиле пикапов F-Series и крупная облицовка радиатора. На версии E-Tourneo передняя часть закрыта декоративной накладкой с алмазным рисунком и имеет ДХО в виде тонкой светодиодной ленты, протянувшейся вдоль всей панели.

Ford представил новое поколение Tourneo Courier. Видео

Версия Active отличается защитными пластиковыми накладками на бамперах, колесных арках и боковинах кузова. На крыше установлены мощные рейлинги, а в стандартную комплектацию входят 17-дюймовые легкосплавные диски. Черные стойки создают эффект "парящей" крыши, особенно в варианте с двухцветной окраской.

Ford представил новое поколение Tourneo Courier. Видео

В салоне Tourneo Courier появилась инфо-развлекательная система SYNC4 с 8-дюймовым сенсорным экраном, а для электрического E-Tourneo подготовили его 12-дюймовый аналог, который удачно смотрится с 12-дюймовой шкалой приборов. В обойих вариантах мультимедийный комплекс имеет возможность обновления "по воздуху", беспроводное подключение к Apple CarPlay/Android Auto и встроенный модем. Также в наличие многичисленные базовые и опционные системы помощи водителю ADAS.

Ford представил новое поколение Tourneo Courier. Видео

Главное отличие новинки по словам ее создателей является просторный и вместительный салон, который стал больше, комфортнее и практичнее. В частности, багажное отделение увеличено на 44%. В пятиместном варианте объем багажника достигает 570 л, а если сложить задний ряд сидений, то он увеличится до 2162 л при максимальной загрузке до потолка.

Ford представил новое поколение Tourneo Courier. Видео

Еще одной интересной особенностью новинки является составная центральная консоль, отдельные элементы которой можно демонтировать при необходимости, скрытый багажный отсек и 44-литровое дополнительное отделение под капотом у электрической версии. Кроме того, E-Tourneo Courier может брать на буксир прицеп массой до 700 кг, а бензиновая версия – до 1000 кг.

Ford представил новое поколение Tourneo Courier. Видео

Новое поколение Tourneo Courier использует платформу кроссовера Puma. Бензиновая версия оснащается хорошо знакомым 3-цилиндровым турбомотором объемом 1 л и мощностью 125 л.с. В паре с ним предлагается 6-ступенчатая "механика" или 7-ступенчатая роботизированная КП с двумя сцеплениями. Привод – передний.

E-Tourneo Courier оснащается 100-киловаттным электромотором (136 л.с.), который позволяет разогнать новинку до 145 км/ч. Трансмиссия имеет три режима работы – Normal, Eco и Slippery. Полная зарядка АКБ занимает 5,7 ч при использовании "домашней" розетки на 11 кВт. На стационарной станции мощностью 100 кВт зарядка батареи от 10 до 80% ее емкости займет 35 минут, а 10 минут хватит, чтобы обеспечить порядка 87 км пробега.

Бензиновый Ford Tourneo Courier будет доступен для заказа в Европе уже летом, а электрический вариант отправится в производство во второй половине будущего года.

Как сообщал ранее , компания Ford представила