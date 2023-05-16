Ford представил новое поколение Tourneo Courier. Видео

Американская компания Ford презентовала новое поколение модели Tourneo Courier. Новинка выделяется ярким дизайном, а под капотом будут располагаться как традиционные ДВС, так и электромотор.

Видео дня

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Tourneo Courier и полностью электрический E-Tourneo Courier появятся в продаже в Европ в 2023 и 2024 годах соответственно. Для любителей активного отдыха компания подготовила версию Ford Transit Courier Active, которая выделяется на фоне собратьев дополнительным защитным обвесом и "внедорожными" опциями.

Внешне новинка использует дизайнерские идеи, ранее реализованные в "старшем" Transit. Новый Tourneo Courier получил более угловатые формы и выглядит более агрессивно, нежели предшественник. Внимание привлекают фары в стиле пикапов F-Series и крупная облицовка радиатора. На версии E-Tourneo передняя часть закрыта декоративной накладкой с алмазным рисунком и имеет ДХО в виде тонкой светодиодной ленты, протянувшейся вдоль всей панели.

Версия Active отличается защитными пластиковыми накладками на бамперах, колесных арках и боковинах кузова. На крыше установлены мощные рейлинги, а в стандартную комплектацию входят 17-дюймовые легкосплавные диски. Черные стойки создают эффект "парящей" крыши, особенно в варианте с двухцветной окраской.

В салоне Tourneo Courier появилась инфо-развлекательная система SYNC4 с 8-дюймовым сенсорным экраном, а для электрического E-Tourneo подготовили его 12-дюймовый аналог, который удачно смотрится с 12-дюймовой шкалой приборов. В обойих вариантах мультимедийный комплекс имеет возможность обновления "по воздуху", беспроводное подключение к Apple CarPlay/Android Auto и встроенный модем. Также в наличие многичисленные базовые и опционные системы помощи водителю ADAS.

Главное отличие новинки по словам ее создателей является просторный и вместительный салон, который стал больше, комфортнее и практичнее. В частности, багажное отделение увеличено на 44%. В пятиместном варианте объем багажника достигает 570 л, а если сложить задний ряд сидений, то он увеличится до 2162 л при максимальной загрузке до потолка.

Еще одной интересной особенностью новинки является составная центральная консоль, отдельные элементы которой можно демонтировать при необходимости, скрытый багажный отсек и 44-литровое дополнительное отделение под капотом у электрической версии. Кроме того, E-Tourneo Courier может брать на буксир прицеп массой до 700 кг, а бензиновая версия – до 1000 кг.

Новое поколение Tourneo Courier использует платформу кроссовера Puma. Бензиновая версия оснащается хорошо знакомым 3-цилиндровым турбомотором объемом 1 л и мощностью 125 л.с. В паре с ним предлагается 6-ступенчатая "механика" или 7-ступенчатая роботизированная КП с двумя сцеплениями. Привод – передний.

E-Tourneo Courier оснащается 100-киловаттным электромотором (136 л.с.), который позволяет разогнать новинку до 145 км/ч. Трансмиссия имеет три режима работы – Normal, Eco и Slippery. Полная зарядка АКБ занимает 5,7 ч при использовании "домашней" розетки на 11 кВт. На стационарной станции мощностью 100 кВт зарядка батареи от 10 до 80% ее емкости займет 35 минут, а 10 минут хватит, чтобы обеспечить порядка 87 км пробега.

Бензиновый Ford Tourneo Courier будет доступен для заказа в Европе уже летом, а электрический вариант отправится в производство во второй половине будущего года.

Как сообщал ранее , компания Ford представила