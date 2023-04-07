Ford представил новое поколение фургона Transit Courier

Американская компания Ford продолжает расширять ассортимент коммерческих моделей на электротяге. После дебюта нового E-Transit следующей моделью с электроприводом стало новое поколение компактного Transit Courier.

Видео дня

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Новый Transit Courier является самой компактной коммерческой моделью компании с "голубым овалом". В новом поколении модель впервые получила электрическую версию.

Новинка стала крупнее предшественника. Длина модели выросла на 118 мм до 4278 мм, но что более важно, увеличился грузовой отсек. Полезная длина багажного отделения достигает 1803 мм (+182 мм) 1621 мм, а в качестве опции предлагается откидная спинка пассажирского сидения, что позволяет перевозить грузы длиной до 2661 мм.

Кроме того, расстояние между арками задних колес увеличили на 200 мм за счет иной геометрии задней подвески. Благодаря этому в автомобиль помещается 2 европаллеты. Также автомобиль имеет небольшой багажник в передней части машины объемом 44 л.

E-Transit оснащается электромотором мощностью 100 кВт (136 л.с.), который приводит передние колеса. Максимальная скорость ограничена на отметке 145 км/ч. Встроенная зарядка мощностью 11 кВт позволит полностью заполнить батарею энергией за 5,7 ч, а если использовать скоростную зарядку мощностью 100 кВт, то на восполнение емкости АКБ от 10 до 80% потребуется 35 минут, а 10 минут хватит, чтобы обеспечить запас хода до 87 км.

Помимо электрической версии компания предложит покупателям и варианты с традиционными ДВС. Поклонникам бензиновых моторов предлагается вариант со 125-сильным 1-литровым двигателем семейства EcoBoost, а любителям машин на "тяжелом" топливе адресован 1,5-литровый 100-сильный дизель EcoBlue. Оба мотора будут работать в паре с 6-ступенчатой "механикой", а для бензиновой модификации будет также доступна опционная 7-ступенчатая роботизированная КП с двумя сцеплениями.

Новинка будет производиться на заводе компании в Румынии. Версии с бензиновыми и дизельными двигателями выйдут на рынок до конца нынешнего года, а "электричка" появится в 2024-м. Цены и подробная спецификация станут известны ближе к началу продаж.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Ford представила новый семиместный кроссовер Edge L.