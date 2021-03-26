Ford откажется от модели Mondeo

Сергей Иванов Новости 14:30, 26.03.2021 Обновлено: 14:39, 26.03.2021

Компания Ford после почти 30 лет производства модели Mondeo прекратит производство семейства.

Об этом сообщает портал Motor1. Mondeo разделит участь родственных заокеанских седанов марки Ford и Lincoln, которые уже канули в Лету.

Спортивная версия Ford Mondeo ST-Line
media.ford.com

По словам представителей компании, седаны переживают не лучшие времена, – их продажи сокращаются с каждым годом. В 2020 году 39% всех продаж марки Ford приходились на кроссоверы и SUV, что на 8% больше, чем годом ранее. Кроме того, все больше покупателей предпочитают гибридные модификации версиям с традиционным ДВС. Например, более 50% покупателей кроссовера Kuga выбрали версию PHEV. Все это подписало "смертный приговор" модели Mondeo, который приведу в исполнение в марте будущего года.

Универсал Ford Mondeo
media.ford.com

Напомним, что Ford Mondeo дебютировал в 1993 году в качестве глобальной модели и завоевал титул Car of the Year 1994 в Европе. За почти 30-летнюю историю, Mondeo нашел немало поклонников, а его тираж достиг почти 5 миллионов экземпляров. За это время автомобиль пережил четыре поколения, последнее из которых дебютировало в 2012 году.

Салон Mondeo
media.ford.com

За счет освободившихся производственных площадей компания Ford планирует увеличить выпуск других моделей, в первую очередь, кроссовера Kuga нового поколения.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Ford Fusion превратится в гибридный кроссовер. Новинка будет отличаться гибридной силовой установкой, большим клиренсом и полным приводом. Такое оснащение позволить составить достойную конкуренцию другим SUV.

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