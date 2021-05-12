Ford может выпустить электрическую версию внедорожника Bronco

Внедорожник Ford Bronco может получить электрическую версию. Гендиректор компании Джим Фарли, кажется, анонсировал ее будущий выход.

У главы бренда спросили в Twitter, почему у них нет планов по выпуску электрического Bronco. В ответ он написал "Почему вы думаете, что мы не имеем?".

К этому времени компания не обсуждала этот вопрос публично, поэтому это впервые они намекнули на электрическую версию внедорожника. Ранее в СМИ сообщалось о потенциальном гибридном варианте модели.

Как сообщает сайт The Drive, вполне вероятно, что в разработке будущего Bronco EV Ford использует свой опыт с Mustang Mach-E. Электрифицировать автомобиль, который предназначен для переезда рек и подъема на большие холмы, будет сложной задачей, которую сейчас пытаются решить такие стартапы, как Rivian. Возможно поэтому электрический Bronco еще не вышел – он просто еще не готов.

Если слухи о плане Ford превратить Bronco в целый под-бренд окажутся правдивыми, тогда неудивительно, что электрическая версия будет частью этого. Твит Фарли немного подлил масла в огонь, но это еще также не подтверждено.

Если Bronco таки начнет ездить на аккумуляторе, не стоит ожидать чрезвычайно мощную езду, как у Hummer EV. Вместо этого он сможет конкурировать с электрическим Jeep Wrangler.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Ford представила новое семейство внедорожников Bronco в июле 2020 года.