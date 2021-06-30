Ford Escort Ghia принцессы Дианы продали за $65000. Видео

В Великобритании на аукционе Reeman Dansie продали автомобиль Ford Escort Ghia, принадлежавший принцессе Диане. Машина была подарена ей в качестве свадебного подарка принцем Чарльзом.

Об этом сообщается на сайте аукциона. Эта машина, исчезнувшая из поля зрения публики более чем на 20 лет, была подарена принцем Чарльзом своей невесте в мае 1981 года, за два месяца до королевской свадьбы. Принцесса Диана пользовалась седаном до августа 1982 года (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

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Ford по-прежнему носит оригинальные номерные знаки WEV 297W. Он находится в хорошем состоянии, в родной краске и имеет оригинальную обивку салона. На одометре машины 83 тысячи миль (133547 км).

Ford Escort Ghia был личным транспортным средством принцессы Дианы в ранний и самый счастливый период ее отношений с принцем Уэльским, и есть множество фотографий, на которых она ехала на нем или, например, наблюдала, как принц играет в поло, сидя внутри. В комплекте с авто предлагается серебряная лягушка-талисман на капоте. Это копия подарка сестры Дианы, леди Сары Спенсер, напоминающей сказку о красивой девушке, поцелуй которой превратил лягушку в принца.

Прежняя владелица машины является большой поклонницей принцессы Дианы и всегда дорожила автомобилем и его королевской историей, настолько, что хранила его королевское происхождение в секрете даже от своих друзей.

Автомобиль оснащен 1,6-литровым мотором мощностью 105 сил и 4-ступенчатой коробкой "автомат". Машина отправилась к новому владельцу за $65 тысяч. Напомним, что в прошлом году кабриолет Audi 80 Cabriolet принцессы Дианы был продан за $80270.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, с аукциона продали Rolls-Royce принцессы Маргарет, а также Bentley, которым пользовалась королева Великобритании Елизавета II.