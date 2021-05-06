Ford Eхplorer обзавелся самой внедорожной версией

Американские компания Ford расширила семейство кроссоверов Explorer новой "внедорожной" версией Timberline.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. К уже имеющимся в арсенале модели спортивной ST и люксовой King Ranch добавили вариант для любителей активного отдыха.

Для преодоления бездорожья автомобиль серьезно доработали. В первую очередь на кроссовере установили более выносливую подвеску с амортизаторами от полицейской модификации Explorer Police Interceptor, более жесткими пружинами и стабилизаторами. Дорожный просвет увеличили до 221 мм (+20 мм), а за счет иных бамперов удалось улучшить геометрическую проходимость машины. Снизу внедорожник дополнили стальной защитной пластиной, предохраняющей двигатель и коробку передач.

Версия Timberline получила внедорожные шины Bridgestone Dueler размерности 265/65 R18. Спереди хорошо видны яркие буксировочные проушины, а сзади предусмотрен фаркоп для буксировки прицепа.

Помимо новых бамперов модель отличается оригинальной решеткой радиатора, в которую имплантировали дополнительные LED-прожекторы, которые светят в 2,5 раза ярче штатного дальнего света. Также автомобиль получил декоративную символику в виде трех горных пиков, контрастные оранжевые вставки и тонированную светотехнику.

Под капотом новинки располагается хорошо знакомая 2,3-литровая турбированная "четверка" EcoBoost мощностью 304 л.с. Она работает в тесном взаимодействии с 10-ступенчатым "автоматом". Кроме того, в арсенале модели полный привод с самоблокирующимся задним дифференциалом Torsen.

В салоне версия Timberline отличается комбинированной отделкой с яркой оранжевой прострочкой, резиновыми ковриками и фирменной символикой.

В США Ford Explorer Timberline появится у дилеров летом нынешнего года, а позже ее можно будет заказать и на других рынках.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Ford начала тестирование электрических E-Transit совместно с клиентами компании.