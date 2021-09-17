Force Motors представил второе поколение внедорожника Gurkha

Индийская компания Force Motors презентовала новую генерацию своего внедорожника Gurkha. Автомобиль стал более комфортабельным и современным по дизайну.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Дизайн модели претерпел ряд изменений. В частности, автомобиль получил новый облик передней панели, полноразмерные задние окна вместо двух разновеликих, менее броские выштамповки на кузове, а также более массивный защитный обвес.

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Благодаря сотрудничеству с концерном Daimler AG, для которого Force Motors собирает в Индии двигатели, немецкие партнеры закрывает глаза на откровенное копирование стилистики G-Class. Модель Gurkha выпускается с 2008 года, но если ранее его утилитарность не подвергалась сомнению, то второе поколение стало куда более комфортабельным.

Передняя панель выглядит менее "олдскульно" – здесь появился 7-дюймовый экрана медиасистемы, а рулевая колонка теперь регулируется, причем в двух плоскостях. В базовой комплектации есть две фронтальные подушки безопасности и крепления Isofix, а на смену продольным лавкам пришли два индивидуальных кресла. Багажное отделение позволяет взять с собой до 500 л поклажи.

При этом автомобиль сохранил все свои внедорожные достоинства. Дорожный просвет достигает 205 мм, угол въезда/съезда – 37/33 градуса соответственно. Кроме того, вездеходу по силам 35-градусный подъем, а наличие шноркеля позволяет преодолевать брод глубиной до 700 мм.

Раму усилили, а независимая передняя и пружинная задняя подвески получили новые настройки. В арсенале вездехода – гидроусилитель руля, ABS и задние барабанные тормоза. Полноприводная трансмиссия имеет жесткое подключением передней оси, понижающий ряд и механические блокировки обоих межколесных дифференциалов.

Под капотом новинки располагается 2,6-литровый турбодизель, знакомый по автомобилям Mercedes-Benz 70-х годов прошлого века. Он развивает мощность 91 л.с., а крутящий момент достигает 250 Нм. В паре с ним работает 5-ступенчатая "механика".

У дилеров Force Gurkha ожидается в октябре. Первоначально покупателям будет предложена трехдверная версия, а позже семейство пополнит удлиненный 5-дверный вариант.

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