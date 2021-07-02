FIAT показал две новинки, вдохновленные миром яхт

Сергей Иванов
Сергей Иванов
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FIAT показал две новинки, вдохновленные миром яхт

Новые кроссовер FIAT 500X Yachting и хэтчбек FIAT 500 Yachting созданы в честь престижного итальянского яхт-клуба "Капри". Новинки получили эксклюзивный насыщенный синий колер, а также мягкую тканевую крышу в цвет кузова.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Вдохновение создатели новинок черпали в парусном спорте и элегантности роскошных яхт.

Впервые для кроссовера 500Х будет доступна версия со сдвижным тканевым верхом

Впервые для кроссовера 500Х будет доступна версия со сдвижным тканевым верхом. Первым ее примерила версия Yachting. Среди других особенностей исполнения 500Х Yachting – глубокий синий цвет кузова "Blu Venezia", хромированные корпусы зеркал и ручки дверей, эксклюзивные 18-дюймовые колеса с синими вставками, фирменная символика и накладки на порогах.

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500Х Yachting получил глубокий синий цвет кузова "Blu Venezia", хромированные корпусы зеркал и ручки дверей, эксклюзивные 18-дюймовые колеса с синими вставками

Светлый салон получил декоративные панели "под дерево" и обильно украшен полированным алюминием.

Светлый салон получил декоративные панели "под дерево" и обильно украшен полированным алюминием
Тканевая крыша сдвигается за несколько секунд

Центральные стойки и двери багажника украсили эмблемами яхт-клуба "Капри". Кроме того, первые 500 экземпляров каждой модели, которые будут проданы в Италии, Франции, Германии, Испании и Швейцарии, будут иметь значок с инициалами страны и номером модели.

Центральные стойки и двери багажника украсили эмблемами яхт-клуба "Капри"
Для модели 500 Yachting подготовили собственный оттенок синего – "Blu Dipinto di Blu"
Автомобиль получил хромированные вставки в переднем и заднем бамперах, а также 16-дюймовые ажурные колесные диски

Для модели 500 Yachting подготовили собственный оттенок синего – "Blu Dipinto di Blu". Кроме того, автомобиль получил хромированные вставки в переднем и заднем бамперах, а также 16-дюймовые ажурные колесные диски.

Приборную панель украсили декоративной панелью из дерева, которым обычно отделывают яхты

Приборную панель украсили декоративной панелью из дерева, которым обычно отделывают яхты. Светлая обивка сидений, как и у кроссовера, имеет контрастную синюю окантовку.

Светлая обивка сидений, как и у кроссовера, имеет контрастную синюю окантовку

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Abarth представила коллекционную версию 695 Esseesse Collectors Edition. Новинка разгоняется до первой "сотни" за 6,7 с, а максимальная скорость достигает 225 км/ч.

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