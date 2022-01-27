FIAT готовит компактный кроссовер сегмента B-SUV

Итальянский FIAT проводит тесты компактного кроссовера В-класса, который будет максимально унифицирован с другими моделями концерна. Новинка будет построена на глобальной платформе CMP, которая уже используется на DS3 Crossback, Opel Mokka и Peugeot 2008.

Об этом сообщает портал Carscoops. Объединение двух автомобильных гигантов год назад в концерн Stellantis должно было привести к существенному сокращению расходов на разработку и производство новых моделей. Особенно это было важно для FIAT, продуктовое портфолио которого ощутимо испытывает нехватку моделей. Судя по иллюстрациям, полученным фотошпионами, совсем скоро у бренда FIAT появится компактный кроссовер, который станет результатом бейдж-инжиниринга уже существующих моделей, выпускаемых под другими брендами концерна.

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Новинка будет построена на платформе CMP, но получит собственный дизайн кузова, выполненный в стилистике современных моделей итальянского бренда. Покупателям будут предложены высокоэффективные гибридные моторы, а также полностью электрический силовой агрегат. Дебют нового компактного кроссовера FIAT запланирован на 2023 год.

Напомним, что итальянский автопроизводитель планируют поэтапно отказаться от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в период до 2030 года. Об этом рассказал генеральный директор Fiat и директор по маркетингу Stellantis Оливер Франсуа.

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