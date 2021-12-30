Ferrari отметит 75-летие особой эмблемой

Итальянская компания Ferrari планирует весь наступающий 2022 год отмечать свое 75-летие. По этому поводу в компании подготовили особую эмблему и видеоролик, посвященный предстоящим торжествам.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Знаменитый на весь мир логотип с гарцующим жеребцом дополнили цифрами 75 и 1947–2022. В ознаменование памятной годовщины руководитель Ferrari Джон Элканн представил скульптуру скачущей лошади. Последняя представляет собой гигантскую головоломку, созданную с помощью всех сотрудников Ferrari.

Видео дня

"Для этого особенного года мы создали особую икону: скульптуру, состоящую из тысяч деталей, выкованных здесь, на нашем заводе, и собранных воедино моими коллегами из Ferrari. Это символ духа Ferrari, который разделяют и здесь, в Маранелло, и вся наша семья во всем мире. Он отражает суть того, кто мы есть, прошедших 75 лет и нашего будущего. Это символ компании, которая, как однажды сказал Энцо Феррари, состоит прежде всего из людей", – комментирует Джон Элканн, председатель правления Ferrari.

В 2017 году Ferrari отпраздновала свое 70-летие выпуском 350 специальных "юбилейных" моделей, выпущенной ограниченным тиражом La Ferrari Aperta и множеством мероприятий по всему миру. Ожидается, что к 75-летию компания готовит для своих многочисленных фанов немало сюрпризов.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Ferrari представила новый суперкар SP3 Daytona за 2 млн евро.