Электрический кроссовер Toyota покажут на Шанхайском автосалоне

Toyota покажет свой новый электрический кроссовер на Шанхайском автосалоне, который начнется в середине апреля.

Известно, что автомобиль будет ездить на новой платформе e-TNGA, которая "очень универсальна" и может использоваться на автомобилях с разной длиной, шириной, колесной базой и высотой. Архитектура также может поддерживать установки передних, задних и полных приводов. Об этом сообщает Carscoops.

Платформа также имеет широкий диапазон емкостей аккумуляторов и электродвигателей и позволит компании создавать автомобили, которые "захватывающие для езды и красивые на вид".

Модель будет примерно такого же размера, как и RAV4. У нее есть определенное сходство с другим кроссовером бренда X Prologue, который также должен дебютировать в скором времени. В общем сейчас Toyota работает над шестью различными электромобилями.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, X Prologue будет представлен 17 марта. Компания опубликовала тизер с его передней частью. Известно, что эта модель также будет построена на e-TNGA.

На этой платформе создадут кроссоверы разных размеров, седан и минивэн. Все они получат новые названия и не будут связаны с существующими продуктами марки.