Эксперты сравнили стоимость 5-летней эксплуатации Tesla Model 3 и Toyota Camry

Пять лет использования электрокара Tesla Model 3 будет стоить в 2,5 раза дороже, чем бензинового Toyota Camry.

На YouTube-канале Tesla Tom's Ludicrous Feed сравнили, на какое из двух авто уйдет меньше денег за пять лет эксплуатации. Эксперты продолжают сравнивать, выгоднее ли электрокары от автомобилей с ДВС (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Электрические машины до сих пор остаются дорогими. Возможно кого-то отпугивает отсутствие зарядной инфраструктуры, но, наверное, главной причиной не покупать такие авто является их высокая цена.

Tesla Model 3 – одна из самых недорогих электромобилей с большой дальностью хода – стоит 37 990 долларов. В то же время стоимость Toyota Camry не превышает 30 000 долларов. Поэтому если сравнивать авто в этой плоскости, то со вторым авто, которое также доступно как гибрид, есть возможность сэкономить неплохие деньги.

Эксперты сравнили обе модели на налоги, топливо, обслуживание и тому подобное. В итоге получилось, что на американский электрокар за 5 лет владения пойдет 69 392 долларов. А на японское авто за этот же период придется потратить всего 28 671 долларов.

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