Експерти порівняли вартість 5-річної експлуатації Tesla Model 3 та Toyota Camry

П’ять років використання електрокара Tesla Model 3 буде коштувати в 2,5 рази дорожче, ніж бензинового Toyota Camry.

На YouTube-каналі Tesla Tom’s Ludicrous Feed порівняли, на яке з двох авто піде менше грошей за п’ять років експлуатації. Експерти продовжують порівнювати, чи вигідніші електрокари від автомобілів з ДВЗ (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Електричні машини досі лишаються дорогими. Можливо когось відлякує відсутність зарядної інфраструктури, але, напевно, головною причиною не купувати такі авто є їх висока ціна.

Tesla Model 3 – одна з найменш дорогих електромобілів з великою дальністю ходу – коштує 37 990 доларів. Водночас вартість Toyota Camry не перевищує 30 000 доларів. Тому якщо порівнювати авто в цій площині, то з другим авто, яке також доступний як гібрид, є можливість заощадити непогані гроші.

Експерти порівняли обидві моделі на податки, пальне, обслуговування тощо. У підсумку вийшло, що на американський електрокар за 5 років володіння піде 69 392 доларів. А на японське авто за цей ж період доведеться витратити всього 28 671 доларів.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, експерти підрахували, у скільки обійдеться зарядка Nissan Leaf та Tesla Model S в Україні.