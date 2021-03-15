Эксперты определили автопроизводителей с лучшими дилерами

Porsche и Mini признали автопроизводителями с наилучшим качеством клиентского обслуживания в дилерских сетях в 2020 году. Соответствующее исследование провела аналитическая компания J. D. Power.

Они определяли лучшие бренды, которые работают в США. Porsche занимает самое высокое место по удовлетворенности дилерскими услугами среди премиальных брендов с оценкой 899 (за 1000-балльной шкалой). Далее следует Lexus с 895 баллами, за ним Infiniti – 887, Cadillac – 883 и Lincoln – 872 балла. Об этом сообщили в J. D. Power.

Mini с оценкой 864 занимает самое первое место среди марок массового рынка. На втором месте оказался Buick – 859 баллов, далее Mitsubishi – 857, GMC – 856 и Kia с оценкой 855.

Также отмечается, что посещаемость дилерских служб уменьшилась на 6% по сравнению с 2019 годом. В то же время удовольствие дилерами возросло до 847 баллов, что на 10 баллов больше, чем годом ранее. Положительное впечатление от услуг растет уже шестой год подряд.

Отдаленные и онлайн-платежи повышают удовлетворенность. Хотя бесконтактными способами оплаты пользуются очень редко – 6% владельцев премиум-класса и 1% владельцев авто массового рынка. Но показатели удовольствие от такого типа оплаты являются самыми высокими по сравнению с теми, кто платил через кассу.

Исследование базируется на ответах более 62000 зарегистрированных владельцев и арендодателей автомобилей 2018-2020 модельных годов.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, несколько автомобильных брендов сообщили о планах расширить свои дилерские сети в Украине. В частности, Mitsubishi, импортером которого является "ММС Украина". Там рассказали, что планируют расширяться и улучшать качество услуг для клиентов.