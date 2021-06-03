Duster, Qashqai и другие: как изменились известные авто со временем

Не секрет, что перед тем, как отправиться в продажу, новый автомобиль проходит долгий процесс разработки, конструирования и доводки. Все этапы растягиваются на несколько лет. Разумеется, что-то может пойти не так.

Все начинается с концепта, который обещает потенциальным покупателям лучший автомобиль в мире. Однако со временем от машины остается только название, а законы рынка заставляют экономить и упрощать конструкцию и дизайн. Auto Oboz вспомнил очень популярные автомобили, которые прошли путь от концепта до конвейера и сильно преобразились.

В Украине Renault Duster очень востребован. В Западной Европе машина известна под именем Dacia Duster. Первое поколение отправилось в производство в 2010. За год до этого с таким же названием дебютировал прототип. Однако в компании знали, что в продажу пойдет совершенно другой кроссовер – серийная модель к тому моменту была практически готова.

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Покупатели получили довольно простой бюджетный автомобиль, который растерял всю оригинальность. Концепт выглядел очень эффектно, с необычными пропорциями и смелыми решениями.

Современные компактные кроссоверы – это что-то. Удобные в городе и в путешествиях, вместительные и практичные, экономичные и отлично выглядят. Nissan Qashqai – один из лучших представителей своего сегмента. Когда в 2006 году появилось первое поколение модели, покупатели безвозвратно влюбились в эту машину.

Однако одноименный концепт появился раньше – в 2004 году. Публика хорошо оценила прототип, который выглядел эффектно и очень современно. Правда, автомобиль получил слишком смелые решения, которые через два года так и не добрались до серийной модели. Такими элементами стали задние двери, которые открывались в обратную сторону в стиле Rolls-Royce, и "воздушные" кресла в салоне без видимых опор. Воплотить такие идеи в массовой машине – слишком дорогая затея, от этого отказались. И в целом дизайн автомобиля, конечно, стал немного проще.

В 2008 году публике показали очень эффектный прототип, который демонстрировал внешность одного из лучших европейских хэтчбеков следующего поколения. Агрессивный, низкий и, кажется, способный моментально набрать высокую скорость – таким выглядел предвестник нового Renault Megane. Еще и массивные двери открывались вверх – чем не машина мечты?

Однако в том же году в производство отправилась несколько другая машина. Имя Megane осталось, но дизайн сильно преобразился. В передних фарах еще можно было узнать эффектный концепт, однако в остальном облик стал намного проще. С приставкой Coupe в названии автомобиль с 3-дверным кузовом унаследовал часть решений прототипа, но воплощение оказалось не таким смелым.

Это легендарное имя существовало с 1972 года, но в 1992 году история модели завершилась. Имя возродили в 2008-м, но автомобилю предшествовал концепт – Volkswagen Iroc. Смелый хэтчбек с огромной щитовидной решеткой в передней части оказался самым смелым автомобилем VW. Но в серийной версии дизайн значительно упростили. Почему?

Бытует мнение, что в Volkswagen испугались внутренней конкуренции с коллегой по концерну – Audi TT. Эти модели разделили между собой множество технических решений, включая платформу, двигатели и КПП. Учитывая, что Scirocco предлагал более просторный задний ряд кресел и вместительный багажник, он мог с легкостью отобрать покупателей у TT.

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