Dodge возродит модель Hornet в виде компактного кроссовера

Американская компания Dodge возродит имя Hornet под видом компактного кроссовера С-класса. Прототипы модели проходят дорожные испытания, а основой для создания новинки послужил представленные недавно кроссовер Alfa Romeo Tonale.

Об этом сообщает портал Carscoops. Модель Hornet в разные годы выпускалась под марками Hudson, АМС и Rambler, а в 2006 году компания Dodge презентовала одноименный концепт. В ближайшее время под именем Dodge Hornet будет организован выпуск кроссовера, основой для которого станет итальянская новинка – Alfa Romeo Tonale.

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В настоящее время прототипы проходят дорожные испытания на дорогах американского штата Мичиган, где их заметили неутомимые папарацци. От своего итальянского "родственника" Hornet будет отличаться иной светотехникой, фирменной облицовкой радиатора, выразительным капотом с дополнительными воздухозаборниками, бамперами и рядом других элементов, которые позволят подчеркнуть принадлежность модели к семейству машин марки Dodge. В профиль прототип почти не отличается от своего заокеанского собрата за исключением иных колесных дисков.

Для новинки будут предложены несколько вариантов силовых агрегатов, включая гибридные. Пока не ясно, какие именно моторы планируют использовать, и будут ли они от Alfa Romeo Tonale или от Jeep Compass 4Xe. Не исключено также, что со временем появится полностью электрический вариант Hornet EV.

Презентация Dodge Hornet запланирована на август, но в продаже модель появится в будущем году, так как производство будет организовано на заводе концерна в Италии параллельно с Alfa Romeo Tonale.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Dodge представила новый кроссовер Journey.